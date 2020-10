Covid, Conte: "Numeri preoccupanti, capire se servono nuove misure"

Giuseppe Conte definisce "molto preoccupanti" i numeri del Covid non solo in Italia ma "in tutta Europa" e chiarisce che "per la portata di questa seconda ondata non c'è un manuale né una palla di vetro". Intervistato al Festival del quotidiano "Il Foglio" sulla situazione della pandemia e sui programmi del governo, spiega: "I criteri sono massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Stiamo lavorando per capire se servono nuove misure".