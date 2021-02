Covid, Conte: "L'Italia non dimenticherà mai lo sforzo dei camici bianchi"

LaPresse

"Non smetteremo mai di ringraziarli. Questa giornata l'abbiamo dedicata a loro. Perché noi non dimentichiamo. Non potremo mai dimenticare i loro sforzi e i loro sacrifici". Lo scrive sui suoi profili sociali l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della prima Giornata nazionale dedicata ai camici bianchi.