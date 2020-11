Covid, Conte al G20: "Restiamo uniti e creiamo una normalità migliore"

Ansa

"Il G20 rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa" dalla crisi legata alla pandemia e per "trovare soluzioni per le maggiori sfide che l'umanità sta affrontando, dal climate change al perdurare delle disuguaglianze". Lo dice Giuseppe Conte nel messaggio inviato al summit di Riad per promuovere l'agenda 2020 dei 20 Grandi. "Dobbiamo restare uniti - aggiunge - e usare le opportunità di questa crisi per creare una nuova, migliore normalità".