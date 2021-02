Covid, Casini positivo: "Ho un po' di tosse ma sto bene"

Pier Ferdinando Casini è positivo al Covid. E' stato lui stesso ad annunciarlo durante un collegamento in televisione: "Sto bene, ho un po' di tosse fastidiosa, ma la voce è solida e la mente è lucida", ha spiegato il senatore di "Centristi per l'Europa" che ironizza sulla sua condizione: "Stamattina l'ho comunicato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino". Ma l'ha tranquillizzata: "Stai serena, l'erba cattiva non muore mai".