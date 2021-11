Covid, Brunetta: serve super Green pass con restrizioni per no vax

Ansa

"La strada è un super Green pass responsabile e condiviso, per non far pagare a tutti l'egoismo di alcuni". Così il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, sottolineando che "se gli indicatori ospedalieri dovessero peggiorare, penso sia il caso di rafforzare il Green pass escludendo i non vaccinati da alcune attività sociali".