Covid, Boccia: tra 15 giorni spero tutte Regioni gialle, da gennaio vaccino

LaPresse

"Dicembre deve essere il mese che ci fa mettere il Paese in sicurezza senza fare un lockdown totale. Tra 15 giorni probabilmente le Regioni saranno tutte area gialla, dal momento che le restrizioni hanno funzionato. Per questo stiamo provando a definire per le Festivita' delle restrizioni puntuali che non fanno allentare il nostro Paese". Lo ha detto il ministro Boccia, aggiungendo: "A gennaio il Paese ripartirà con una grande campagna di vaccini".