Covid, arriva fondo per indennizzi vaccini "non obbligatori"

Ansa

C'è il via libera al fondo per gli indennizzi dei vaccini non obbligatori, come quelli per il Covid. Lo fanno sapere fonti della Lega. "La nostra proposta finalmente viene accolta: 50 milioni per il 2022 e 100 milioni nel 2023", ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti. La norma è un'aggiunta alla legge 210/92 che prevede indennizzi solo per i vaccini obbligatori. La misura viene estesa anche a vaccini non obbligatori.