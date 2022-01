In Austria via alla lotteria per i vaccinati, governo: in palio voucher da 500 euro

Maglia nera per gli austriaci che risultano al momento tra le popolazioni meno vaccinate d'Europa. Fermi al 72% di immunizzazioni. Ma le cose potrebbero presto cambiare: il governo ha istituito la lotteria dei vaccinati per dare un'accelerata alla campagna vaccinale. Previsti premi da 500 euro.

Lo scopo - Si tratta di strumento condiviso da più parti politiche, alternativo al lockdown e secondo il governo austriaco utile per fronteggiare l'aumento dei contagi. "Abbiamo imparato dal passato e la lotteria vaccinale è il modo migliore di realizzare questo sistema"- afferma in conferenza stampa il cancelliere austriaco Karl Nehammer.

Come funziona - Sia i vaccinati che coloro che si vaccineranno per la prima volta avranno un biglietto per ogni dose e un biglietto su 10 vincerà 500 euro in voucher. Non è ancora stato specificato nell'acquisto di quali beni potrà essere utilizzato il buono.