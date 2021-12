Covid, appello di Giani al governo: "Introduca lockdown ai non vaccinati"

IPA

"Faccio appello al governo, in vista delle decisioni che prenderà mercoledì, affinché vada verso quello che per il contrasto al Covid è ormai necessario: l'obbligo vaccinale o il lockdown per i non vaccinati, sul modello di quanto fatto in Austria e Germania". Lo chiede il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in vista della cabina di regia del Comitato tecnico scientifico che si riunirà mercoledì mattina.