Covid, 25 senatori Pd chiedono di togliere lo stop agli spostamenti

IPA

Venticinque dei trentacinque senatori del Pd hanno inviato una lettera al loro capogruppo Andrea Marcucci per chiedergli di attivarsi con il governo "affinché lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio possa avvenire". Per i parlamentari è necessario poter "consentire a persone che vivono in Comuni medio-piccoli di ricongiungersi con i familiari che abitano in altri centri".