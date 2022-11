Corteo Milano, Calenda: "Sinistra dimentica valore della Resistenza"

Al corteo di Milano a sostegno della pace in Ucraina, ha preso la parola Carlo Calenda.

"Chiediamo la pace, ma lo puoi fare votando contemporaneamente per non mandare armi all'Ucraina? No, così stai chiedendo la resa, esattamente quello che Putin vuole. È triste che una parte della sinistra se lo sia dimenticato perché la storia della sinistra è fondata sulla Liberazione e sulla difesa della libertà", ha detto il leader di Azione. "Pace non vuol dire rinunciare alla libertà", ha aggiunto Calenda.