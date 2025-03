Corte dei conti, nuova pdl: si estende lo scudo per i politici

La proposta di legge sulla riforma della Corte dei conti estenderà lo scudo ai politici "presumendo fino a prova contraria" la buona fede della categoria, a tutti i livelli, a partire da quelli locali, nella firma di atti. Prevista l'eccezione per i soli casi di dolo, secondo quanto prevede un emendamento approvato nei giorni scorsi. Secondo il testo passato, la "buona fede" riguarda i politici nel caso in cui adottino atti "vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni di contrario avviso". La proposta di modifica approvata era stata firmato da Augusta Montaruli e Luca Sbardella in relazione alla pdl, ora in discussione nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia alla Camera.