Corsa al Quirinale, Centrodestra oggi si astiene

Ansa

Il centrodestra annuncia per oggi l'astensione nel voto per l'elezione del Capo dello Stato. Lo hanno comunicato i vertici di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al termine del vertice. "Il Centrodestra - si legge nella nota - ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni e convergere per dare all'Italia un nuovo presidente della Repubblica".