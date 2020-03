Coronavirus, Zagrebelsky: giusti divieti se tutelano diritto a vita

Sono "giuste" le misure restrittive del governo per contrastare l'emergenza coronavirus. "Se tutelano il diritto alla vita. Non vedo prove di dittatura". Lo afferma Gustavo Zagrebelsky, 76 anni, presidente emerito della Corte Costituzionale a Repubblica. "Alcuni temono il protrarsi dei divieti, anche oltre lo stato d`emergenza attuale, quasi che questa fosse una prova generale di repressione globale, ma non è così".