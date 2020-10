Coronavirus, Viminale: "Per chi fa jogging non c'è obbligo mascherina"

Istockphoto

Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Lo ha precisato il Viminale dopo la circolare del capo di gabinetto Bruno Frattasi. Per attività motoria, sottolinea il ministero dell'Interno, "deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva". Quindi, conclude, "jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza protezioni".