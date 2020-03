Coronavirus, sul tavolo del Cdm anche la data del referendum del 29/3

Il referendum sul taglio dei parlamentari, fissato per il 29 marzo, rischia di slittare per l'emergenza coronavirus. La questione dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma questa mattina, secondo quanto si apprende da più fonti della maggioranza. Al momento non sono state prese decisioni ufficiali in merito.

