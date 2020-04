Coronavirus, sottosegretario Di Stefano: "Dio preghiamolo da casa"

"Ci manca solo riaprire le chiese e quindi duplicare i casi di contagio. Dio preghiamolo da casa, lasciamo alla scienza dirci come fermare il virus". Così su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Manilio Di Stefano, commenta l'invito di Matteo Salvini a trovare il modo per far partecipare i cittadini alle liturgie della Settimana Santa. "Di stregoni ne abbiamo visti abbastanza con cure che hanno creato più problemi del male stesso". Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui