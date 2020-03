Coronavirus, Santelli: Calabria chiusa fino al 3 aprile

"Ho appena firmato un'ordinanza che prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale". E' la disposizione presa da Jole Santelli, presidente della Calabria, sull'emergenza coronavirus. "Si potrà entrare o uscire solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute", spiega. Segui l'aggiornamento in tempo reale sull'emergenza coronavirus ​​​​​​cliccando qui