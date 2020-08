Coronavirus, Salvini: "Se verbali Cts veri, Conte è un criminale"

"C'e' un premier e un governo che dovrebbero essere incriminati e con sulla coscienza non soltanto i morti di Bergamo ma anche il dramma economico in tutta Italia". E' il duro attacco di Matteo Salvini alla festa della Lega a Livorno. "Se il Cts chiese la chiusura di Bergamo e il governo non lo fece, e non chiese la chiusura del resto d'Italia che invece il governo chiuse, siamo di fronte a un comportamento criminale, si dimettano", ha aggiunto.