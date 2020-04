Coronavirus, Salvini: "Vivete su Marte: ora fatti, basta promesse" | "Resteremo in Aula fino a quando avremo risposte"

" Dormire in quest'aula per portare le voci degli italiani : lo faremo fino a quando non ci saranno risposte". Così Matteo Salvini intervenendo in Senato e spiegando "l'occupazione" della Lega di Palazzo Madama. "Faremo, faremo, faremo'. Sembra che viviate su Marte . La prossima volta venga qui a dire: abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto", ha quindi aggiunto il leader del Carroccio rivolgendosi al premier Conte.

"Qualcuno - ha quindi aggiunto Salvini - vede per l'Italia un futuro da colonia tedesca o cinese. Io vedo un futuro orgogliosamente italiano. La prossima volta non ci porti promesse ma fatti realizzati".

"Italiani trattati come bambini, avete fatto arrabbiare tutti" L'affondo del leader della Lega contro il governo è poi proseguito. "Se siete riusciti a far indispettire vescovi, industriali, ristoratori, parrucchieri, genitori o sono tutti leghisti o sono realisti e state sbagliando qualcosa", ha detto criticando la gestione della Fase 2. "Ho l'impressione che qualcuno stia trattando gli italiani come bambini dell'asilo, che vanno accuditi, che possono fare una passeggiata ma non troppo lontano. Gli italiani sono stati straordinari. Hanno mostrato dignità e responsabilità, ora restituiamo loro questa fiducia".

"Governo scelga tra libertà italiani e Cgil" Quanto alla ripresa delle attività produttive, per Salvini "il governo deve scegliere tra la libertà, i produttori, le imprese e la Cgil. E i voucher no, e il taglio delle tasse no... Probabilmente questi signori non hanno il problema dell'incasso a fine mese. Il governo scelga tra burocrazia, lo statalismo e i produttori".