Coronavirus, Salvini: ci opporremo alla proroga dello stato di emergenza

"Prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus fino a fine anno sarebbe una follia: ci opporremo dentro e fuori il Parlamento, perché gli italiani non vengano tenuti sotto sequestro per altri sei mesi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo: "Non ci sono motivazioni mediche, scientifiche. Sarebbe il massacro della nostra econmomia. Mi viene il dubbio che qualcuno ha l'obiettivo di svendere le aziende del Paese".