Coronavirus, Provenzano: per la Fase 2 serve percorso unitario

"La Fase 2 non può essere soggetta a divisioni di 'vedute', serve invece un percorso unitario, ricordiamoci che ancora ieri si sono registrate oltre 500 morti". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano a Sky tg24. "Creare contrapposizione tra la necessità di riapertura alle imprese e la salute dei lavoratori è un meccanismo che crea rischi molto grossi", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui