Coronavirus, Meloni: "Confusione fuori misura su regole da seguire"

"Sicuramente è un passo forte. Quello che secondo me non funziona è la confusione fuori misura. Allargare la zona rossa a tutta Italia è una misura che per me sulla carta ci sta, ma che diventa molto importante per i cittadini. Perché non si danno informazioni certe su quello che questo comporta?". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della trasmissione "Stasera Italia" commentando le nuove misure anti-coronavirus. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui