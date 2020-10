Coronavirus, la mascherina resta obbligatoria per l'attività motoria all'aperto

Chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina . Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di usare la mascherina erano esentati "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria", ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'esenzione è rimasta solo per chi fa attività sportiva .

La circolare richiama anche l'attenzione su possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all'aperto e al chiuso, previste dall'ordinanza del ministero della Salute, evidenziando sul punto che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch'essa interdetta e passibile di sanzioni.

Intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, Luigi Di Maio ha parlato della situazione della pandemia in Italia. "Io posso dire una cosa - ha spiegato il ministro degli Esteri -. A febbraio non eravamo assolutamente preparati, non avevamo niente, neanche come filiera produttiva. Adesso abbiamo un Paese che può avere delle disfunzioni, ma si è attrezzato e ha dimostrato di saper affrontare l'emergenza. Questo è un Paese che non deve essere troppo duro con sé stesso. Le terapie intensive sono attrezzate".

Sul vaccino ha poi aggiunto: "Io non dico che siamo all'ultimo miglio. Noi, grazie all'accordo con Oxford University, entro fine anno avremo le prime dosi del vaccino. Dall'inizio dell'anno prossimo inizieremo le vaccinazioni".