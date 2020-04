Coronavirus, Luigi Di Maio apre: sul Mes si può trattare con l'Europa

Un'apertura al Mes "perché questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita. Anzi è appena iniziata". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Stampa, aggiungendo: "Un finanziamento a fondo perduto non significa soldi regalati. Significa entrare in un circuito in cui le risorse finanziarie della Commissione vanno comunque restituite". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui