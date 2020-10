Coronavirus, Lorenzin (Pd): "Sono positiva: il Covid è una brutta bestia"

"Purtroppo sono risultata positiva al coronavirus . In questo momento ho un po' di febbre e mal di gola, ma sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla. Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò!". Così su Twitter Beatrice Lorenzin, deputata Pd ed ex ministro della Salute.

"E' proprio una bestiaccia di virus però se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata. Essere contagiati è più facile di quello che pensiamo" aggiunge, mandando un abbraccio "a tutte le altre persone che in questo momento sono nelle mie condizioni: io ho figli e marito negativo, ho il problema di come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena... Non è facile per nessuno. Prestiamo tutti attenzione".