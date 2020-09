Coronavirus, il sottosegretario Zampa: "Il campionato di Serie A va sospeso"

In Campania scattato l'obbligo di mascherine all'aperto Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Ansa 19 di 21 Ansa 20 di 21 Ansa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

"I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato di Serie A deve essere sospeso". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, parlando dei 14 positivi del Genoa. "Quando c'è un numero di positivi così alto - ha spiegato - non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio".