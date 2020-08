Coronavirus, il nuovo decreto non consente un lockdown nazionale

Il nuovo decreto sull'emergenza Coronavirus, adottato il 30 luglio e in vigore fino al 15 ottobre, non consente un nuovo lockdown nazionale. A chiarirlo in commissione alla Camera è un emendamento interpretativo del testo: il dl, spiega il deputato Pd Stefano Ceccanti. consente di limitare gli spostamenti solo "in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico".