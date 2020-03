Coronavirus, il governatore Fontana a Tgcom24: "Mascherina e quarantena? Protocollo, non è una scelta personale"

"Ho una grande determinazione e voglia di sconfiggere l'emergenza coronavirus". Dal suo ufficio in Regione Lombardia dove si trova in isolamento, il governatore Attilio Fontana interviene in diretta Skype a Tgcom24, "Sono dispiaciuto per l'assessore Mattinzoli (ndr, oggi risultato positivo al coronavirus), l'ho sentito e mi è sembrato avere la stessa grinta di sempre, presto si riprenderà". Sull'ormai celebre video in cui indossava la mascherina chiarisce: "Non mi sono messo spontaneamente in quarantena, esiste un protocollo dell'Iss che prevede, per chi entra in rapporto stretto con persona positiva, l' obbligo della quarantena, di indossare la mascherina, misurare la febbre e riferire le proprie condizioni a un medico; è una quarantena dovuta".