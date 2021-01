Coronavirus, il Cdm verso richiesta scostamento da 32 miliardi

-afp

Il Consiglio dei ministri, il terzo notturno in tre giorni, si appresta a formulare la nuova richiesta di scostamento, salita fino a 32 miliardi, che il Parlamento dovrebbe votare il 20 gennaio. Le risorse serviranno da un lato per nuovi ristori a fondo perduto, con un meccanismo "perequativo" che dovrebbe misurare le perdite almeno su sei mesi, e dall'altro per un nuovo pacchetto di misure sulle cartelle esattoriali.