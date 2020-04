Coronavirus, i dubbi bipartisan sulla app Immuni

"Oltre alla prima funzione essenziale di tracciare i contatti, la app potrà essere molto utile per rafforzare la sanità digitale del nostro Paese". Con queste parole il ministro Speranza ha ribadito l'importanza di "Immuni" , l'applicazione scelta dal governo per il tracciamento del contagio del coronavirus in fase 2. Ma la politica fa fronte comune sul suo uso. Per Pd, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, infatti, "per legittimare il tracciamento dati con app non può bastare l'ordinanza firmata dal commissario Arcuri". Serve un dibattito parlamentare che porti a una legge, è la richiesta che si leva all'unisono.

La posizione del Pd - "La app di contact tracing è uno strumento utile se inserita in una strategia complessiva a cominciare da un forte coordinamento con il SSN e la strategia sui test. Occorre però prima, per la delicatezza dei temi che si affrontano, procedere con un passaggio parlamentare in linea con le indicazioni del garante per la privacy e con il quadro europeo". Ecco quanto sollecita in vista del varo dell'app "Immuni" la responsabile Pd per l'Innovazione Marianna Madia. "Perché questa app sia davvero utile - ha dichiarato l'ex ministra- ai fini della sorveglianza sanitaria e della prevenzione i cittadini devono percepirla affidabile e sicura, mentre la confusione rischia di generare sfiducia e incertezza. Per questo occorre trasparenza e una comunicazione ordinata e chiara ai cittadini".

Carfagna: "Parlamento deve esprimersi sulla app" - "Tenere sotto controllo l'insorgere di eventuali nuovi focolai di coronavirus è indispensabile, farlo attraverso una app è semplice e veloce. Ma il successo di questa operazione - afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota, - dipende da quante certezze saranno date agli italiani. Se, attraverso "Immuni", uno di noi viene avvertito di essere venuto a contatto con un positivo, non può essere confinato nuovamente in quarantena e lasciato solo: deve ricevere informazioni e assistenza, visite domiciliari, esami di laboratorio". "Non possiamo combattere il virus minacciando o ricattando la popolazione. Gli italiani - aggiunge - hanno sacrificato gran parte delle loro libertà personali in nome del bene comune, sono disposti ad altri sacrifici, ma non all'infinito e senza garanzie. In gioco ci sono i principi cardine della nostra Costituzione". "Una decisione di tale portata, ossia mettere sotto controllo la stragrande maggioranza della popolazione, non può essere presa - conclude - in autonomia da un commissario straordinario né, tantomeno, imposta con dpcm da una sola parte politica. Il parlamento ha il dovere, oltre che il diritto, di esprimersi per tutelare, nonostante l'emergenza, i diritti fondamentali degli italiani che è chiamato a rappresentare".

Salvini: tecnologia utile ma servono garanzie - "Usare le nuove tecnologie per combattere il virus è utile, ma con tutte le garanzie dovute ai cittadini italiani. Un commissario non può certo derogare dai diritti costituzionali senza che sia il Parlamento, e quindi il Popolo, ad essere investito di decisioni così delicate. Inoltre sulla "app Immuni" sono evidenti alcune gravi criticità, da molti sollevate, tra le quali: chi gestisce i dati raccolti, dove vengono conservati e per quanto e di chi è la proprietà dei dati? Garantire la protezione di diritti e dati privati degli italiani per la Lega è fondamentale, la strada scelta dal governo è pericolosa. La nostra libertà non è in vendita". Questa la posizione del segretario della Lega Matteo Salvini a proposito dell'app Immuni.

Meloni: doveroso confronto e ok del Parlamento - Anche la presidente di Fdi chiede che l'entrata in funzione della app "Immuni" per il tracciamento su base volontaria dei dati sanitari degli itaiani sia preceduta da confronto e avallo del Parlamento sulle sue modalità operative. "Benché l`installazione dell`app sia volontaria, - sottolinea Giorgia Meloni, - quando si entra nella sfera del trattamento dati, soprattutto quelli sanitari, occorre andarci con i piedi di piombo perché il rischio è sempre molto alto. Per questo è assolutamente impensabile che basti una semplice ordinanza per diffondere il software: un passaggio in Parlamento è d`obbligo". "Chi gestirà i dati? - domanda la leader Fdi- Come viene garantita la privacy dei cittadini? Tutti sanno che uno dei più grandi business del nostro tempo sono i dati personali, ed è bene che in un contesto come quello del Covid-19 i dati sensibili dei cittadini siano tutelati e non entrino in nessun modo nelle disponibilità di società private".