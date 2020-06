Coronavirus, Gualtieri: "Risorse a scuola sono quelle spese meglio"

Le risorse per l'emergenza Covid destinate alla scuola e all'università "sono quelle spese meglio". Ne è convinto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che sottolinea come il governo abbia "già messo più di un miliardo, e metteremo tutto ciò che serve per far ripartire la scuola in sicurezza". E per quanto riguarda le tasse "le abbiamo ridotte le a 16 milioni di lavoratori, un primo passo di riforma più ampia dell'Irpef".