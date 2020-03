Coronavirus, Gualtieri a opposizioni: "Pronti a collaborare per dl aprile"

Anche per mettere a punto il decreto di aprile il governo è pronto a collaborare con le opposizioni. Lo ha garantito il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso del confronto a Palazzo Chigi con il centrodestra insieme al premier Giuseppe Conte. Il ministro ha ribadito che nel provvedimento di aprile ci saranno le risorse aggiuntive che serviranno per sostenere imprese e lavoratori a superare la crisi del coronavirus. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui