Coronavirus, governatori centrodestra: sì a riparto competenze Regioni

La Fase 2 "si giustifica per una progressiva diminuzione dell'emergenza coronavirus. E' essenziale che si ritorni progressivamente ad un più pieno rispetto dell'assetto costituzionale e del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni". Lo scrivono i governatori del centrodestra in una lettera al premier Giuseppe Conte e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "E' necessario giungere a una normalizzazione dell'emergenza", aggiungono.

