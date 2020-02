Coronavirus, Giulio Gallera: Conte ignorante, inaccettabili le sue dichiarazioni

"Noi veniamo in maniera ignobile attaccati da un presidente del Consiglio che non sapendo di cosa parla dice che noi non seguiamo i protocolli, quando Regione Lombardia i protocolli non solo contribuisce a livello nazionale a realizzarli, ma li segue in maniera puntuale", prosegue Gallera, su Rai Tre. Aggiungendo: "Ormai sta emergendo la totale incapacità del governo di gestire qualcosa che loro dovevano prevedere".

"Il problema - rincara l'assessore lombardo al Welfare - è che il Presidente del Consiglio non conosce i protocolli e getta la palla in tribuna per coprire delle falle gigantesche di un sistema di protezione civile nazionale che non sta dando alcun tipo di risposte ai problemi organizzativi e gestionali che avrebbero dovuto prevedere e predisporre".