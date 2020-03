Coronavirus, Fico: il Parlamento lavorerà a pieno regime

"Il Parlamento svolgerà la sua attività e garantirà in pieno l'esercizio delle sue funzioni per dare pieno supporto al Paese in questa fase cosi' delicata e complessa, contribuendo a migliorare i provvedimenti approvati dal governo". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in un post su Facebook, aggiungendo: "Adotteremo un procedimento ordinario per l'esame dei decreti: prima il lavoro nelle commissioni competenti e poi in Aula. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui