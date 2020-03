Coronavirus, Di Maio sigla contratto con azienda cinese per la fornitura di 100 milioni di mascherine

La Farnesina ha siglato un contratto con un'azienda cinese per la fornitura di 100 milioni di mascherine da destinare a medici e infermieri, che per continuare a operare in sicurezza necessitano di dispositivi di protezione per evitare la diffusione del coronavirus. Il ministro Di Maio, che ha avvertito il premier Conte dell'operazione, si è impegnato per individuare una fornitura affidabile che garantisca l'arrivo delle mascherine in Italia.