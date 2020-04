Coronavirus, Di Maio: "Gettare la gente nel caos non è patriottismo"

"Non è un atteggiamento costruttivo, non è ciò di cui abbiamo bisogno, non è patriottico gettare nel caos il proprio popolo con informazioni false e già rettificate". Lo ha detto Luigi Di Maio rispondendo a una interrogazione di Fratelli d'Italia che contestava l'erogazione di fondi alla Tunisia, concessi "in base a un memorandum siglato nel 2017". Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto che "la nostra nazione ha bisogno di unità". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui