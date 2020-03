Coronavirus, Conte: "Stanziati 25 miliardi per l'emergenza"

"Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà dell'emergenza coronavirus". Lo ha detto Giuseppe Conte al termine del Cdm. Il premier ha poi aggiunto che sarà creata una task force a livello europeo "per poter essere più efficaci nel contrasto al contagio". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui