Coronavirus, Conte: rinvio regionali? Non è contemplato

Un rinvio delle elezioni regionali per via dell'emergenza coronavirus "per ora non è contemplato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista a El Pais. "Il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari è stato rinviato sine die. Esiste la possibilità di rinviare anche le elezioni regionali?", chiede l'intervistatore. "Al momento questa possibilità non è contemplata".