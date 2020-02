Coronavirus, Conte: no a polemiche, è l'ora dell'unità

"Non è questo il momento delle polemiche e chi pensa di poter speculare in termini di consenso alimentando la paura non fa l'interesse della nazione". Così il premier Giuseppe Conte, sottolineando il lavoro fatto finora per fronteggiare l'emergenza coronavirus e annunciando l'arrivo di un pacchetto di misure strutturali per i settori economici rimasti colpiti. Conte ribadisce inoltre la necessità di un lavoro di collaborazione.