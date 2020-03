Coronavirus, Conte: "Mes con regole attuali non accettabile" 

Durante l'incontro con le opposizioni, Giuseppe Conte ha detto di non essere intenzionato a utilizzare il Mes sulla base dell'attuale quadro regolatorio: "Le condizioni attuali non sono accettabili". Il premier ha poi precisato che non ci sono altre risorse per il decreto Cura Italia, approvato a marzo e ora in Parlamento. Ma con il decreto di aprile il governo stanzierà cospicue risorse per sostenere imprese, lavoratori e famiglie. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui