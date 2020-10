Coronavirus, Conte: "Decisione su Dad non facile, ma curva preoccupa"

Ansa

"Optare per la didattica a distanza è stata una decisione non facile. Abbiamo lavorato tanto per le lezioni in presenza ma oggi dobbiamo integrare la Dad perché la curva del contagio è diventata davvero molto preoccupante". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendosi all'ultimo Dpcm. Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Contiamo di ricorrere alla Dad solo per qualche settimana, il tempo per riportare la curva sotto controllo".