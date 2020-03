Coronavirus, Berlusconi: "Serve liquidità, lo Stato agisca subito"

C'è urgente bisogno di mettere liquidità sul mercato e lo Stato ha una sola cosa da fare subito, "come ha già fatto la Germania": dare alle banche la garanzia sui crediti alle aziende. A dirlo, intervenendo sull'emergenza economica, è Silvio Berlusconi. In un messaggio al governo, il leader di Forza Italia torna sulle proposte già avanzate, chiedendo che i partiti siano informati non a decisioni già prese, "come avvenuto finora".