Corleone, Pascucci: sarò espulso dal M5s, ormai è solo una formalità

"Nicolosi è stato più bravo di me e rispetto la scelta, che non condivido, di averlo votato". Lo ha detto Maurizio Pascucci, ex candidato sindaco del M5s al Comune di Corleone che prevede sarà "espulso dal Movimento, ma - assicura - il mio impegno a Corleone nel versante dell'opposizione, continua". "Dovranno esprimersi i probiviri - spiega - ma sarà una formalità, aspetto l'espulsione".