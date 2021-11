Copyright, ok del Cdm al decreto: via libera all'equo compenso

Ansa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Tra le norme contenute nel provvedimento spicca il via libera all'equo compenso per gli editori per l'utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme online, inclusi i social network, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi.