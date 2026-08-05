Il Copasir sulla remigrazione: "Può contribuire a una escalation proteste"

Nel corso della stessa audizione al Copasir, il direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna Valensise ha poi evidenziato come la "questione palestinese" ha continuato a rappresentare "un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista", capace di aggregare realtà diverse in un più ampio quadro di opposizione "all'imperialismo e alla guerra". Secondo l'analisi illustrata al Comitato, la causa palestinese si è confermata una "cornice simbolica e ideologica" in grado di "saldare diverse aree contestative", favorendo una "mobilitazione trasversale" caratterizzata dalla convergenza di gruppi differenti. Un fenomeno che, secondo l'intelligence interna, rappresenterebbe uno dei segnali delle trasformazioni sociali in atto, influenzate dall'evoluzione dello scenario internazionale. Valensise ha evidenziato come tale dinamica possa dare luogo a "un aggregato eterogeneo" nel quale trovano spazio anche "pulsioni legate a condizioni di disagio e di emarginazione". L'attenzione dell'Aisi si è concentrata in particolare sui "profili di minaccia legati a fenomeni di estremismo endogeno", anche alla luce dei disordini e delle contestazioni verificatisi il 22 settembre 2025 durante una manifestazione a Milano a sostegno della causa palestinese, organizzata, secondo quanto riportato da fonti aperte, dai sindacati di base Usb.