Copasir, Raffaele Volpi è stato eletto presidente: "Conte? Lo contatteremo"

Il deputato leghista Raffaele Volpi è stato eletto presidente del Copasir. Nello scrutinio segreto ha ricevuto sei voti a favore mentre uno è andato al candidato di Forza Italia Elio Voti; tre sono state le schede bianche. Dopo la votazione, Volpi ha mandato un messaggio a Conte sul Russiagate : "Non è il premier a stabilire le priorità. Nel momento in cui il comitato avrà fatto il suo ordine del giorno contatteremo la segreteria della Presidenza".

"Faremo un lavoro istituzionale - ha poi aggiunto -. Il Comitato rappresenta tutto il Parlamento, anche i gruppi che evidentemente per ora non sono rappresentati. Credo che la cosa migliore da fare sia prendere una posizione estremamente istituzionale nella tradizione dello stesso comitato e cominciare a lavorare dalla prossima settimana insieme a tutti per vedere quali possono essere i calendari delle priorità". La convergenza nel Centrodestra sul nome del deputato della Lega è arrivata solo martedì dopo i malumori registrati in Forza Italia e Fratelli d'Italia.

M5s: "Buon lavoro a Volpi ora basta polemiche" - "Come capogruppo del Movimento 5 Stelle al Copasir auguro buon lavoro al neo presidente". Lo ha detto in una nota, Antonio Zennaro, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera. "Ora che è finalmente operativo il Comitato auspichiamo che si possa lavorare in un clima più sereno vista la delicatezza delle materie che siamo chiamati a trattare. Per la prossima settimana è previsto un ufficio di presidenza per stabilire il calendario dell'attività. Con molta probabilità saranno pianificate le audizioni del Presidente del Consiglio e dei ministri del Cisr come previsto con l'insediamento di un nuovo governo", ha concluso Zennaro.

Fratelli d'Italia: "Volpi eletto grazie alla nostra lealtà" - "La lealtà e la correttezza di Fratelli d'Italia ha garantito, come concordato, l'elezione a presidente dell'onorevole Volpi. In tal senso, ringrazio il senatore Adolfo Urso per il senso di responsabilità e di lealtà dimostrato. Fratelli d'Italia si conferma, quindi, forza politica responsabile e affidabile, capace di una visione che va oltre il suo personale interesse e che guarda piuttosto a quello del Centrodestra". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Luca Ciriani.