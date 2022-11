Indagini sulle coop, Soumahoro in lacrime: "Mi volete morto ma non ci riuscirete, mia moglie è disoccupata"

"Mi dite cosa vi ho fatto? - inizia così lo sfogo del sindacalista e neo deputato dell'Alleanza Sinistra e Verdi - È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone ". E poi, tanto per chiarire aggiunge: " Mia moglie attualmente è disoccupata, è iscritta all'Inps".

Con le mani giunte, un pianto disperato, Aboubak Soumahoro ricorda la sua storia: "Sono una persona integra. Pulita. Lustratore di scarpe, figlio di un contadino e di una casalinga. Ho sempre lottato per la dignità del lavoro, tutta la mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto ma non ci riuscirete".

E poi ricorda che la moglie è disoccupata: "E iscritta all’Inps, non possiede allo stato attuale nessuna cooperativa. Perché non parlate con lei? Quando l’ho conosciuta lavorava già nell’ambito dell’accoglienza". Oppure "parlate con mia suocera - dice ancora Soumahoro sull'inchiesta della Procura di Latina in cui il suo nome non compare - chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa: sarò il primo a scioperare con i dipendenti e a lottare per i loro diritti".

Ma nonostante il momento difficile promette una cosa: "La montagna di fango che state buttando su di me non seppellirà mai le mie idee. Volevate il negro di cortile, non lo sono e non lo sono mai stato. Sono una persona integra".