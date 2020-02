Conte: "Vergognosi gli insulti a Lucia Annibali, combattiamo la violenza"

"Cara Lucia Annibali, ti rivolgo un pensiero d'affetto, un caloroso abbraccio - mio personale e del governo - per i vergognosi insulti che ti hanno indirizzato sul web. Lavoriamo tutti insieme per affermare la cultura del rispetto e per combattere la violenza, anche solo delle parole". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rilanciando il post in cui la deputata di Iv denuncia gli attacchi subiti.